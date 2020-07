Drammatico incidente a Cagliari: muore un ragazzo messinese di appena 19 anni, Davide Luna. Grave invece l’amico. Per Davide è risultato fatale un sinistro avvenuto lungo la strada statale 130.

Incidente a Cagliari sulla statale: mort un 19enne di Messina

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani erano in vacanza. Entrambi viaggiavano a bordo di uno scooter quando, per ragioni da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo schiantandosi contro un guardrail. Un’altra vita spezzata ad appena 19 anni. Davide è morto sul colpo, mentre l’amico, F.F., è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale SS. Trinità di Cagliari.

inlineadv

Per Davide i sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Vani i tentativi di rianimarlo. son intervenuti i carabinieri di Sant’Avendrace e gli operatoti del 118 che ha trasportato l’amico ferito in ospedale in codice rosso, secondo la diagnosi dei medici, avrebbe riportato un trauma toracico e addominale, in queste ore è in sala operatoria per subire un delicato intervento. La prognosi è riservata.