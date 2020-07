Ci sarebbe un nuovo focolaio di coronavirus all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Si registrano, infatti, cinque positivi. Si tratta di due operatori sociosanitari, un infermiere e un medico. Il quinto è un infermiere già risultato contagiato la scorsa settimana.

Pozzuoli, cinque positivi al Covid-19 all’ospedale Santa Maria delle Grazie: c’è un nuovo focolaio

A darne notizia è anche il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, attraverso un post su Facebook rivolto alla cittadinanza. Cinque nostri concittadini sono risultati positivi al test Covid-19. Me ne ha dato notizia l’ASL Napoli 2 Nord”, ha dichiarato il primo cittadino.

“Quattro appartengono al mondo ospedaliero – ha proseguito. Una di queste persone è domiciliata a Pozzuoli ma non residente. Stanno completando il link epidemiologico di ciascuno di loro”. Da qui l’avvertimento della fascia tricolore: “Il virus non è scomparso: tutti dobbiamo ricordare di mantenere la distanza, indossare la mascherina e lavare spesso le mani. Più prudenza è necessaria. Non abbassiamo la guardia.