Pensioni agosto 2020. Come per i mesi precedenti, anche per agosto l’INPS ha previsto un calendario anticipato e differenziato per il pagamento dell’assegno pensionistico, sempre con l’obiettivo di evitare assembramenti a chi ritira fisicamente la propria pensione. L’istituto ha confermato che anche per la mensilità di agosto il pagamento della pensione sarà anticipato a luglio, secondo un calendario scaglionato che parte da oggi lunedì 27.

L’INPS ha reso noto che, per consentire a tutti i pensionati di recarsi presso gli uffici postali nel rispetto delle misure anti Covid-19, è stata estesa anche al mese di agosto l’anticipazione del pagamento delle pensioni.

Pensioni agosto 2020, il calendario

Di seguito il calendario, in ordine alfabetico per iniziale del cognome del titolare della prestazione:

A-B lunedì 27 luglio;

C-D martedì 28 luglio;

E-K mercoledì 29 luglio;

L-O giovedì 30 luglio;

P-R venerdì 31 luglio;

S-Z sabato 1° agosto.