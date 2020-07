Drammatico incidente stradale sulla Provinciale Capua-Santa Maria La Fossa, nei pressi dell’ex Zuccherificio, in direzione capua. A perdere la vita R.C. 36 anni, professore di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta.

Stando ad una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso controllo della sua motocicletta, una Harley Davdison, andandosi a schiantare ai bordi della carreggiata contro il guardrail.

A quanto si apprende non ci sarebbe stato nulla da fare fin da subito, perché la morte sarebbe avvenuta praticamente sul colpo.

Sulla dinamica indagano i carabinieri della Sezione radiomobile di Santa Maria Capua Vetere, competente per territorio, sul posto anche il medico legale. I paramedici del 118 non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Ai rilievi sono dovute seguire necessariamente operazioni di ripulitura della carreggiata da pezzi di moto sparsi in zona.