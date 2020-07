Momenti di paura a Giugliano. Un incendio è divampato in un appartamento posto al primo piano di un edificio in via Antica Innamorati.

Giugliano, incendio in un appartamento

L’allarme al 115 è scattato poco dopo le 13. Subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Non è chiaro cosa abbia potuto provocare il rogo.

Come non è chiaro se i proprietari dell’abitazione fossero presenti al momento dell’incendio oppure fuori casa. La zona, intanto, è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri.