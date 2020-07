Giugliano. Sono cinque i positivi che si registrano nella terza città della Campania. A fornire i dati è il Comune di Giugliano, che sul sito ha pubblicato il report epidemiologico.

Giugliano, il virus circola ancora: cinque nuovi contagi

Al momento non si registrano pazienti guariti dal Covid-19. Per quanto riguarda i decessi, fortunatamente non ci sono altre vittime. Con i nuovi cinque positivi, il bilancio totale sale a 81 casi riscontrati da marzo ad oggi. Fin dall’inizio della pandemia i guariti sono stati, invece, 53; mentre le vittime 4. I casi attualmente positivi, cioè le persone ancora malate, sono 24.

E’ di ieri la notizia della positività di una coppia di coniugi di Giugliano: marito e moglie hanno spontaneamente raggiunto il Cotugno di Napoli, sospettando di essere positivi al Covid-19. I medici del centro delle Malattie Infettive li hanno sottoposti ai tamponi, che hanno dato esito positivo. L’uomo è stato ricoverato al Cotugno, la donna è tornata al proprio domicilio in regime di isolamento. Subito le autorità sanitarie si sono attivate per ricostruire la catena dei contatti ed effettuare tamponi alle persone che sono entrate in contatto con loro.