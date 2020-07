Drammatico incidente stanotte sulla Circumvallazione esterna di Napoli, tra Arzano e Casavatore. Un ragazzo di Melito, Mariano Saggese, è morto dopo essersi schiantato con lo scooter contro un’auto.

Tragico incidente sulla Circumvallazione esterna: Mariano muore dopo lo schianto

Le cause del sinistro stradale sono ancora da chiarire. Stando alla prime informazioni, Saggese stava percorrendo la strada extraurbana a bordo del suo ciclomotore quando – per motivi ancora in fase di accertamento – è finito contro una vettura che sopraggiungeva in quel momento. Con lui c’era anche un amico, attualmente ricoverato in ospedale.

Per Mariano, purtroppo, non c’è stato niente da fare: il giovane sarebbe morto praticamente sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta del tragico sinistro. Grande dolore a Melito per la scomparsa del giovane molto conosciuto in città. Mariano era cresciuto ed abitava nel rione 219, i residenti sono sconvolti per l’improvvisa dipartita del ragazzo.