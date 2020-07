GIUGLIANO. E’ stata diffusa nella serata di ieri la notizia che a Giugliano ci sono due nuovi casi di Coronavirus. Sulla vicenda l’Azienda sanitaria locale Napoli 2 nord conferma che is tratta di un uomo e una donna- Attraverso una nota l’Asl spiega che si tratta di due coniugi che spontaneamente si sono ricoverati al Cotugno di Napoli. I casi in regione stanno nuovamente aumentando. Il bollettino di oggi, giovedì 23 luglio, sono 16. Ieri, invece, 19.

“Covid 19 – la situazione dei contagiati a Giugliano. In merito alla situazione dei contagi per Covid19 a Giugliano, l’Azienda comunica che gli unici casi accertati nelle ultime 24 ore sono due coniugi recatisi spontaneamente al Cotugno, sospettando di essere positivi al virus. L’uomo è stato ricoverato al Cotugno, la donna è tornata al proprio domicilio in regime di isolamento. Gli epidemiologi dell’ASL stanno portando avanti l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti stretti”.

Nota dell’Asl Napoli 2 nord

