Giugliano. È Stefano Palma, uno dei giovani candidati in veste di consigliere comunale per le elezioni che avranno luogo il 20 e 21 settembre 2020 nella città di Giugliano.

Il giovane professionista sarà uno degli esponenti della lista “Nicola Pirozzi sindaco”.

Stefano Palma, classe 93’, laureato alla facoltà di Ingegneria Chimica presso la prestigiosa università Federico II di Napoli, esercita la professione di ingegnere da più di 3 anni presso il comune di Cellole, cittadina della provincia di Caserta, avendo vinto un concorso pubblico all’età di 24 anni.

Il lavoro quotidiano presso l’ente, lo ha abituato al funzionamento della macchina comunale, soprattutto nella sua materia, ovvero l’ambito amministrativo, tecnico, tributario e nella normativa in materia di sicurezza e protezione ambientale.

Ancora oggi frequenta un ulteriore corso di laurea specialistica in ingegneria civile, a dimostrazione della sua voglia di imparare e crescere in diversi ambiti.

Riguardo la passione per la politica, il giovane professionista afferma:”Credo che l’onestà e la competenza siano requisiti importanti per ricoprire cariche pubbliche, cosi come l’amore per la proprio città. Ho voglia di impegnarmi, per il bene del posto in cui sono nato e cresciuto e per i miei concittadini e la loro fiducia può dare vita vera alla mia passione.

Spero che il mio impegno in questa missione possa portare un vento di cambiamento e di miglioramento. È il sogno di tutti”.

