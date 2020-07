Marano. Travolge giovane con l’auto e non si ferma per prestargli soccorso. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Marano, al corso Europa.

Come riporta Il Mattino, il conducente della vettura non sarebbe sceso dall’abitacolo per sincerarsi delle sue condizioni, ma si sarebbe dileguato.

I soccorsi

La scena sarebbe avvenuta sotto gli occhi di alcuni passanti, che subito hanno provveduto ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale vicino. Al momento non si conoscono le condizioni del giovane.

Le indagini

Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale compagnia, i quali hanno già raccolto le testimonianze dei residenti che hanno assistito all’incidente. Potrebbero già essere state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona da parte dei militari per identificare il conducente.

(immagine di archivio)