GIUGLIANO. Auto nel Lago Patria. Questa mattina un cittadino ha segnalato ai militari dell’arma della compagnia di Giugliano la presenza di un veicolo affondato nel Lago. Non si sa se ci sia un corpo o meno. Sono in corso verifiche da parte dei militari, vigili del fuoco e sommozzatori.

L’auto è intestata a un cittadino di Mondragone che i carabinieri stanno provando a rintracciare. Non si sa se nel veicolo ci fosse anche qualcuno, per questo i sommozzatori sono ora a lavoro per escludere la presenza di persone annegate. Si tratterebbe di una Wolsvagen. Ricerche in corso nelle acque del lago giuglianese.

Seguiranno aggiornamenti.