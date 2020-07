Marzano Appio. Un drammatico incidente si è verificato stanotte sulla Strada Provinciale 90, che dalla statale Casilina porta a Marzano Appio (Ce). A perdere la vita Gerard De Fusco, operaio di 29 anni, originario di Marzano Appio.

Incidente nel Casertano, Gerard De Fusco muore a 29 anni

Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter – per cause ancora da accertare – si è schiantato contro il muro di cemento che costeggia la carreggiata. Inutili i soccorsi e i tentavi di rianimazione: Gerard è deceduto sul copo per le gravi ferite riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e l’avvio delle indagini, la salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Caserta per l’autopsia.

Il violento impatto

Non è chiaro il motivo per cui abbia perso il controllo del mezzo ma nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli. L’impatto, violento, non gli ha lasciato scampo: il 29enne avrebbe battuto la testa contro la pietra, quando i sanitari sono intervenuti non c’era già più niente da fare.

Le indagini

La dinamica resta in fase di definizione. Le indagini sono affidate ai carabinieri delle stazioni di Marzano Appio e di Roccamonfina, che si sono occupati dei rilievi sul luogo dell’incidente e degli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza.