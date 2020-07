Giugliano. Momenti di paura si sono vissuti oggi pomeriggio sulla spiaggia libera di Varcaturo, nei pressi della foce di Lago Patria.

Tragedia a Varcaturo, fanno il bagno e rischiano di annegare

Erano da poco passate le 18, quando la coppia di bagnanti ha deciso di fare un tuffo nelle acque del litorale. Qualcosa però è andato storto: le correnti marittime nei pressi della foce e forse l’inesperienza hanno trasformato un attimo di relax in una tragedia.

La coppia – un ragazzo e una ragazza – ha avuto difficoltà a restare a galla e ha chiesto aiuto. Alcuni bagnanti si sono subito precipitati in acqua per prestare soccorso ai ragazzi: li hanno afferrati per le braccia e li hanno trascinati a riva, evitando così il peggio. Nel frattempo sono stati allertati i sanitari del 118. Al momento la ragazza versa in gravi condizioni, dell’altro ragazzo non si conoscono le condizioni di salute. I paramedici hanno trasportato d’urgenza la giovane all’ospedale La Schiana di Pozzuoli. Tra le cause dell’incidente non si esclude anche una congestione.