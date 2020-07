Una decina di ragazzini in quarantena preventiva a Orzinuovi, nel Bresciano, dopo che un ragazzino al campo estivo è risultato positivo Coronavirus.

Centro estivo, ragazzino positivo: quarantena per i compagni

Il gruppo estivo è stato sospeso ieri pomeriggio dopo la positività scoperta per caso. Il giovane partecipante, infatti, avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico e per questo – in base ai protocollo anti-Covid – è stato prima sottoposto a tampone.

Gli altri ragazzi del gruppo estivo, compresi gli educatori, sono stati sottoposti al tampone.

I risultati sono attesi per oggi. In ogni caso tutti dovranno osservare la quarantena, mentre il Comune di Orzinuovi ha disposto la sanificazione del centro sportivo di Lonato dove si svolgevano le attività del campo estivo.