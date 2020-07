Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 15 luglio 2020. Le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sarà questa giornata per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Il Sagittario ha un desiderio crescente di amare, mercoledì positivo per il Capricorno. L’Acquario è ancora molto frastornato, mentre per i Pesci sarà una giornata un po’ sottotono. Di seguito le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani 15 luglio 2020.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 15 luglio 2020: Sagittario

Senti forte il desiderio di amare. Preparati, perché il prossimo weekend sarà molto interessante in questo senso. In effetti, più si avvicina agosto e più si semplifica la tua situazione sentimentale. Il fatto è che tu non ami proprio vivere il rapporto di coppia tradizionale: troppo noioso. Sei per le novità, le situazioni intriganti, partner molto originali o poco presenti. Nei casi più estremi, perfino partner occasionali. Ciò che più conta è allontanare la noia, il conosciuto e banale dalla tua vita. In questa giornata si possono chiarire dubbi in amore: una discussione pacata può risolvere molte cose. Sul lavoro cerca di non essere nervoso.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 15 luglio 2020: Capricorno

La giornata di domani sarà abbastanza positiva. L’importante è superare questa fase di profonda tensione. In realtà, non stai vivendo un blocco reale, ma hai bisogno piuttosto di aggiustare tanti progetti, perché per adesso non c’è nulla di certo. E questo discorso vale soprattutto per chi lavora in proprio e ha dovuto chiudere un rapporto di lavoro. Per chi sta aspettando delle novità. Chi deve chiarire in amore, dovrà muoversi entro giovedì. Sono favoriti i nuovi incontri, ma fai attenzione. Se qualcuno ti interessa, prova a fare il primo passo. Nella coppia attenzione alle provocazioni. Sul lavoro probabilmente serve una revisione dei conti.

Oroscopo domani Paolo Fox mercoledì 15 luglio 2020: Acquario

Sono giorni in cui ti senti piuttosto frastornato. Cerca di essere prudente nei rapporti con gli altri e se devi prendere alcune decisioni. In parte questo malumore deriva dalla preoccupazione che hai per le tue finanze oppure che stai per conto tuo da troppo tempo, che ti stai isolando dagli altri. Ricordati, però, che oltre a essere governato da Urano, piante che sprona l’indipendenza, tu sei governato anche da Saturno, astro che ama le persone. Oggi serve cautela nei rapporti interpersonali. Attenzione soprattutto con una persona del Toro o dell’Acquario, che potrebbe mettere in discussione quello che dici. Cerca di evitare i contrasti sul lavoro.

Oroscopo domani Paolo Fox mercoledì 15 luglio 2020: Pesci

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai abbastanza sottotono, soprattutto in serata. In ogni caso, dovresti sfruttare queste 24 ore per affrontare tutti i chiarimenti in amore, perché giovedì e venerdì prossimo saranno due giornate più pesanti. Ti converrà cercare di superare le difficoltà attuali ed evitare altri problemi, altrimenti nei prossimi giorni potresti ritrovarti a discutere ancora. Approfitta di questa giornata, non rimandare nulla, specie le questioni di cuore. Cerca di capire cosa vuoi e dove vuoi andare. Sul lavoro c’è qualche questione poco chiara da definire.