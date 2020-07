Melito. Chiesa in fiamme, pompieri in azione. Un vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio di oggi, 12 luglio, a Melito ed esattamente alle spalle della Chiesa Santa Maria Madre del Risorto di largo Cinque Vie.

Melito, incendio nel pomeriggio

Del rogo non si conosce ancora la natura, si sa per certo che a fuoco sono andate suppellettili, rifiuti e sterpaglie e che le fiamme hanno lambito anche il luogo di culto. Nessuna persona coinvolta. Diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme.

