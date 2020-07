Giugliano. Donna ritrovata morta in casa, l’ipotesi è quella dell’omicidio. Sarebbe stata ritrovata morta nella sua abitazione a Giugliano, il condizionale in questo caso è d’obbligo perchè al momento c’è il massimo riserbo su quanto accaduto.

Giugliano, ipotesi omicidio

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Giugliano sono tutt’ora in corso e al momento non si esclude alcuna pista anche se quella dell’omicidio prende sempre più. I militari dell’arma al momento non hanno fatto trapelare alcuna notizia. Al momento nemmeno l’identità della donna è stata resa nota.

I fatti potrebbero essere collegato a quanto successo a Lago Patria poche ore fa.

Seguiranno aggiornamenti