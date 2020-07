Un caso, due pazienti guariti e due morti a Napoli. A renderlo noto è il bollettino del Comune di Napoli che, ricordiamo, verrà comunicato con cadenza bisettimanale, solo il martedì e il venerdì.

Coronavirus a Napoli

Pertanto, dopo il bollettino di oggi, venerdì 10 luglio, il prossimo aggiornamento su Napoli sarà diffuso martedì 14 luglio.

Rispetto a martedì scorso (10 luglio), in città si registrano un nuovo caso di coronavirus. Il totale delle persone che hanno contratto il virus a Napoli è di 1015. 861 sono le persone guarite (2 in più rispetto alle 859 di venerdì scorso). L’Asl Napoli 1 segnala anche due decessi per coronavirus, che portano il totale a 142. Dal 30 giugno a Napoli non si registravano vittime da Covid-19.

Con due decessi, due guariti e nuovo caso, gli attualmente positivi nel capoluogo partenopeo scendono a 12: 3 in meno rispetto a martedì scorso. La maggior parte, cioè le 10 persone malate, si trova in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, attualmente sono 2, uno in meno rispetto a tre giorni fa. Si registrano invece 0 pazienti ricoverati in terapia intensiva.