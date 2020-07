Tragico incidente sull’A15 La Spezia-Parma, tra i caselli di Pontremoli e quello di Aulla, morti due giovani. E’ di poco fa la notizia di un terribile scontro tra due auto dove, purtroppo hanno perso la vita due giovani: una ragazza di 29 anni e un ragazzo di 25. Le loro identità ancora non sono state rese note.

Altre due sono rimaste ferite nello schianto. Una è stata portata in codice rosso a Cisanello via Pegaso, una sempre in codice rosso all’ospedale Apuane. I feriti sono un uomo e una donna di età non ancora note. A seguito dell’impatto sono intervenuti i vari mezzi di soccorso 118, tra cui ambulanze medicalizzate, automedica e Pegaso, e Vigili del Fuoco.

Scontro in A15

L’incidente sarebbe avvenuto in un punto dove era stato istituito uno scambio di carreggiata a causa di un cantiere, all’altezza di Lusuolo. In quel punto, per agevolare le operazioni degli inquirenti e rimuovere i mezzi coinvolti, l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni.