E’ scomparsa Naya Rivera, l’attrice della serie tv Glee. Non si hanno più notizie della donna. L’attrice sarebbe scomparsa durante una gita con il figlio Josey Dorsey, di 4 anni. Madre e figlio avevano preso in affitto una barca per uscire a nuotare sul lago Piru, in California. Quando la donna e il bambino non hanno riportato indietro l’imbarcazione all’orario prestabilito, lo staff addetto al noleggio è uscito a cercarli. Il bambino è stati ritrovato solo a bordo della barca. Della madre non c’era traccia.

Scomparsa Naya Rivera

Il bambino, illeso, ha raccontato alle autorità di essere andato a nuotare insieme alla madre ma che la donna non sarebbe mai tornata sulla barca. Proseguono da ore le ricerche di Naya Rivera nel lago ma i sommozzatori, per il momento, non sono riusciti a trovare traccia dell’attrice. Le ricerche sono state sospese adesso per la notte e riprenderanno alle prime luci dell’alba.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020