Oroscopo Paolo Fox giovedì 9 luglio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sarà questa giornata per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Si consiglia prudenza per il Sagittario, il Capricorno deve affrontare i chiarimenti nelle prossime ore. Sempre più voglia di libertà e di rivoluzioni per l’Acquario, mentre i Pesci stanno per ricevere contatti lavorativi importanti. Di seguito, le previsioni liberamente tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 9 luglio 2020.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 9 luglio 2020: Sagittario

La Luna non è a tuo favore. Oggi e domani sono due giornate in cui dovrai fare un piccolo sforzo in più per evitare dei problemi o qualche momento di tensione. Soprattutto nei sentimenti prova a ragionare più con calma. Da sabato in poi, invece, arriveranno delle belle occasioni. L’amore rimane sempre un grosso interrogativo: forse negli ultimi tempi c’è stata una distrazione oppure hai delle idee che il partner non condivide. Il fatto è che tu non ami sentirti limitato dagli altri, vuoi fare le cose sempre e soltanto a modo tuo senza, contemplare l’altro. In amore cerca di essere più collaborativo. Sul lavoro potresti avere tanti progetti, ma cerca di portare avanti solo quelli veramente validi.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 9 luglio 2020: Capricorno

Oggi ti senti più forte. Se ci sono chiarimenti da affrontare, questioni rimaste in sospeso, dovresti muoverti prima di sabato, e questo consiglio vale soprattutto per le coppie che sono in crisi. Cerca però di non farti influenzare troppo dal passato. Meglio discutere ora, perché il mese di agosto sarà molto più complicato da gestire per quel che riguarda le relazioni. Ora è tempo di rafforzare, di rendere ancora più solido tutto quello che funziona e che ti piace sul tuo lavoro. Tieni duro, perché in estate potrai recuperare. Sul lavoro potresti pensare che non tutti siano dalla tua parte.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 9 luglio 2020: Acquario

Sono giorni in cui ti senti elettrico, libero e forse, per questo motivo, anche stanco di fare sempre le stesse cose. Vorresti cambiare, voltare pagina. Il lockdown passato ha permesso a molte persone, Acquario inclusi, di prendere coscienza delle proprie vite: e chi stava conducendo una vita insoddisfacente ora ha una gran voglia di cambiarla. Nei prossimi giorni dovrai impegnarti soprattutto per rendere concreto questa desiderio di libertà che senti ora. Bene l’amore, Venere e Marte sono dalla tua parte. Potrebbe tornare qualcuno dal passato. Sul lavoro sono favorite le scelte importanti, sfrutta questo periodo in cui sei protetto dalle stelle.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 9 luglio 2020: Pesci

E’ il giorno giusto per chi sta sta cercando un nuovo lavoro, anche part time: ci sono contatti interessanti in arrivo. Non farteli sfuggire. Per quel che riguarda l’amore, invece, dovrai aspettare la fine di luglio, per avere delle stelle più fortunate: stringi i denti fino ad allora. In questi giorni potresti riavvicinarti a una persona che si era allontanata. Incontri favoriti per i single. Chi è alla ricerca di un lavoro in questo periodo deve darsi da fare perché possono esserci delle buone opportunità.

