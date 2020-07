Oroscopo Branko giovedì 9 luglio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Quali sorprese e quali contrattempi vivranno Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione questo giovedì? Di seguito le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per giovedì 9 luglio 2020.

Oroscopo Branko giovedì 9 luglio 2020: Leone

Le questioni di carattere pratico oggi ti assorbiranno tutta la giornata. Ci saranno spartizioni da fare, forse documenti da firmare. Leggi con attenzione e poi firma. Dovresti però anche concederti del meritato relax. Se sarà possibile, se avrai la possibilità di farlo, dovresti staccare la spina e andare lontano, dove potrai lasciarti alle spalle i problemi degli ultimi giorni. Hai bisogno di ricaricare le batterie. In amore chi ha la persona giusta al proprio fianco, d’ora in poi potrà fare progetti importanti.

Oroscopo Branko giovedì 9 luglio 2020: Vergine

Usa la massima cautela sul lavoro. Forse ti è stato proposto un nuovo incarico o un progetto da seguire, fatto sta che c’è ancora poca chiarezza e non sei del tutto convinto. Cerca maggiori garanzie. Il lavoro procede bene, sei tu piuttosto a sentirti fuori fase. Forse ti senti troppo sotto pressione e fatichi a staccare la spina, anche la notte quando è ora di dormire! In amore dovrai usare molta cautela; perché ti aspettano delle giornate un po’ confuse.

Oroscopo Branko giovedì 9 luglio 2020: Bilancia

Non cedere a colpi di testa o crolli nervosi. Non stai vivendo un periodo facile dal punto lavorativo, è vero, ma ricordati che sei sempre impegnato. In questo momento ti senti molto frustrato, forse perfino arrabbiato, perché alcuni progetti importanti sono saltati. Per questo motivo ti senti male, intorno a te ci sono persone che si stanno rimettendo in moto, mentre a te tocca fare buon viso a cattivo gioco! E c’è da dire che negli ultimi giorni non è tanto facile mascherare tutto il nervosismo che provi. Come invitano a fare le stelle, è tempo di percorrere una nuova strada.

Oroscopo Branko giovedì 9 luglio 2020: Scorpione

Le stelle ti daranno fascino personale da vendere. Sarai irresistibile. I single dovrebbero approfittarne per uscire di casa e mettersi in gioco; le coppie potranno ritrovare la passione dei primi tempi. Sarà una giornata buona per recuperare. Inoltre, entro due giorni chi ha una propria attività potrà ricevere perfino delle conferme importanti. Nonostante questo negli ultimi tempi lavorare in tranquillità è diventato difficile, perché sei circondato da persone che non fanno altro che provocare. In amore le cose andranno meglio: ti stai avvicinando sempre di più a stelle molto significative.

