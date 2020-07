Madonna posta foto in topless su Instagram. Nulla da meravigliarsi. La nota cantante ha pubblicato un nuovo selfie dove si mostra in topless e con una stampella.

A marzo, Madonna è caduta durante un concerto infortunandosi il ginocchio e dall’incidente, è costretta a utilizzare tutori e stampelle. Mutandine e capellino nero addosso, Madonna scrive: “Tutti hanno una stampella.”

Il selfie di Madonna

L’iconica cantante di 61 anni non ha lasciato che la ferita al ginocchio la fermasse e così, stampella bene in evidenza, cappello in testa e seno al vento, ha posato per un selfie direttamente dal suo bagno sfoggiando un look sensuale e conquistando i fan. La leggendaria popstar indossava solo un paio di slip neri e segna il suo ritorno “in piedi” dopo l’intervento subito al ginocchio per via di una serie di lesioni in seguito ad una caduta sul palco a marzo.

E pochi giorni dopo Madonna era stata fortemente criticata dai followers perché aveva participato alla festa di compleanno del fotografo Stephen Klein. Nelle foto i due non indossavano la mascherina, non rispettavano la distanza di sicurezza e la torta portava la scritta “Covid”.

Ma poco dopo, la 61enne aveva risposto alle critiche sempre su Instagram, scrivendo: “Quando risultate positivi agli anticorpi, significa che AVETE avuto il virus, che io chiaramente ho fatto mentre ero malata alla fine del mio tour a Parigi oltre 7 settimane fa insieme a molti altri artisti del mio spettacolo, ma all’epoca pensavamo tutti di avere un’influenza molto grave.“