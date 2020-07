Bonus vacanze 2020. Il bonus vacanze è divenuto usufruibile dal 1 luglio 2020 e lo sarà fino al 31 dicembre. Come abbiamo già spiegato più volte negli articoli precedenti il bonus vacanze offre un contributo fino a 500 euro (a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, per i soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Potranno ottenerlo i nuclei familiari con un reddito Isee fino a 40mila euro.

Le strutture che accettano il voucher

inlineadv

Cessione del bonus vacanze ai familiari, come funziona

Una delle possibilità previste dal bonus è la cessione del credito ai propri familiari. Se voi ne avete fatto richiesta ma poi non ne usufruite, lo potete cedere a un componente della vostra famiglia. Ma come funziona?

Se il familiare a cui volete cedere il bonus vacanze ha installato l’app IO sul proprio telefono e ha un account attivo, potrà visualizzarlo in automatico all’interno della propria sezione “Pagamenti”.

In alternativa, per chi non avesse un account sull’app IO, tramite la funzione “Condividi” presente nella schermata di riepilogo del bonus, l’app crea una copia del codice univoco e del relativo QR code, che potrete condividere con gli altri componenti del nucleo familiare, via WhatsApp o altri strumenti disponibili sul vostro smartphone.

Come fa IO a riconoscere il nucleo familiare

Come riporta il sito Quifinanze, quando richiedete il bonus, l’app IO verifica con i sistemi di INPS che il vostro ISEE sia sotto la soglia prevista, basandosi sull’importo calcolato a partire dai dati inseriti nell’ultima Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata dal vostro nucleo familiare. Tra questi dati, c’è anche la composizione del nucleo familiare, che viene comunicata all’app IO e mostrata in automatico nella schermata di riepilogo dei dati, prima di confermare l’attivazione.

Se l’app IO vi segnala che la vostra richiesta di bonus è valida ma vi avverte che risulta già attivo per il vostro nucleo familiare, non sarà possibile procedere con una nuova richiesta. In questo caso, l’app IO vi informerà che, come ogni altro componente del vostro nucleo familiare che abbia un account su IO, potrete visualizzare i dati relativi al bonus già attivo nella sezione “Pagamenti” dell’app, dove rimarrà disponibile fino al suo utilizzo da parte di uno dei componenti del tuo nucleo familiare.