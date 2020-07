Da oggi, 1 luglio, è possibile usufruire del bonus vacanze 2020. Si tratta di uno sconto (in parte immediato e in parte come detrazione fiscale) che può arrivare fino a 500 euro. Le famiglie con Isee entro i 40 mila euro possono chiedere un bonus da 500 euro se il nucleo è di almeno 3 persone, 300 euro con 2 persone e 150 euro per i single, per pagare strutture ricettive come alberghi, b&b o campeggi.

L’80% del bonus si traduce in uno sconto immediato, il resto arriva come detrazione con la dichiarazione dei redditi. Il bonus viene erogato attraverso IO, la app per i servizi pubblici, cui si accede con Spid o carta d’identità digitale, che genererà un codice qrcode da presentare alle strutture che aderiscono all’iniziativa.

Bonus vacanze: come richiederlo

Il bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare e deve essere speso in un’unica soluzione all’interno di una sola struttura ricettiva. L’80% dell’importo del bonus viene erogato attraverso uno sconto immediato applicato al turista al momento del pagamento in struttura. Il restante 20% viene scaricato come detrazione di imposta in dichiarazione dei redditi. Per accedere alla detrazione è necessario avere la fattura o il documento commerciale che dimostra l’avvenuto soggiorno e il conseguente pagamento in struttura. Il cittadino deve prenotare direttamente alla struttura, senza utilizzare piattaforme digitali, fatta eccezione per quelle delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Per richiedere il bonus è necessario avere lo Spid o la Cie, il sistema della Carta d’identità elettronica. Le procedure per fare la richiesta del bonus devono avvenire attraverso l’app IO. Nell’app si deve inserire il reddito Isee e verrà poi verificato il possedimento dei requisiti per accedere al bonus. Se l’esito della richiesta è positivo, l’app fornirà la conferma indicando anche l’importo massimo a cui si ha diritto. L’app genera il codice univoco e il Qr code da comunicare all’albergatore al momento del pagamento per accedere al bonus. Il cittadino non deve stampare nulla, ma sarà sufficiente utilizzare l’app per fornire il codice.

Cosa fare nella struttura ricettiva per spenderlo

Al momento del pagamento in struttura, saranno gli stessi albergatori (o fornitori del servizio) a verificare se il bonus è valido. Per farlo devono semplicemente accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, inserire il codice univoco o il Qr code fornito dal cliente (insieme al suo codice fiscale) ed è poi lo stesso sistema a convalidare il bonus e a fornire l’importo da scontare. Entro un giorno lavorativo successivo al pagamento, il fornitore riceve la conferma dello sconto, poi può recuperare l’importo anticipato come credito d’imposta in compensazione.