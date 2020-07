“Il #bonusvacanze è partito a mezzanotte. In 12 ore 110 mila nuclei familiari – spiega il ministro Dario Franceschini – l’hanno chiesto e ottenuto in pochi minuti”. Sono questi i primi numeri del bonus vacanze che è partiti ieri, 1 luglio. L’incentivo è stato previsto dal governo nel decreto Rilancio per aiutare il settore turistico italiano a uscire dalla crisi. Una volta accertato di avere i requisiti per usufruire dell’incentivo, bisogna trovare le strutture che aderiscono al bonus vacanze.

Hotel che accettano il bonus vacanze

Il buono vacanze, che può essere richiesto dalle famiglie con Isee entro i 40 mila euro, per pagare strutture ricettive come alberghi, b&b o campeggi in Italia, viene erogato attraverso IO, la app per i servizi pubblici, cui si accede con Spid o carta d’identità digitale, che genererà un codice qrcode da presentare alle strutture. L’80% si traduce in uno sconto immediato, il resto arriva come detrazione con la dichiarazione dei redditi.

Il consiglio principale è quello di contattare la struttura in cui si desidera soggiornare, e di verificare l’effettiva possibilità di spendere il buono. La regione con il più alto numero di hotel disponibili è l’Emilia Romagna, con più di 230 strutture. Ma sono ad esempio circa un centinaio quelle disponibili in Toscana, una sessantina in Sicilia e in Liguria, circa 30 in Sardegna.

Stando a un’indagine condotta a metà giugno da Federalberghi, con il supporto dell’Istituto ACS Marketing Solutions, l’80% degli italiani conosce o ha sentito parlare del bonus vacanze e ben il 52,2% di chi andrà in vacanza nel 2020 ha intenzione di usufruirne. Di questi, il 57% intende utilizzare il buono entro settembre, mentre il 16,7% guarda ai mesi successivi; il 26,2% è ancora indeciso.

Per facilitare la ricerca e promuovere l’uso del bonus, Federalberghi ha deciso di intervistare gli oltre 28mila soci e di portare l’elenco di strutture che aderiscono al bonus vacanze sul sito italyhotels.it. Basta inserire le date in cui si vuole viaggiare, scegliere la destinazione, o più in generale la regione, e quindi, tramite un filtro, vedere solo gli hotel che accettano il buono.

Bed & Breakfast che aderiscono al bonus vacanze

Oltre che negli hotel, l’incentivo può essere speso anche in campeggi, agriturismi e b&b. Di questi ultimi solo in pochi pare li accetteranno. Sul sito di bedandbreakfast.it si può trovare un elenco di strutture che accettano il buono vacanze, aggiornato regione per regione.