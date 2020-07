Lutto nella comunità casertana per la morte di Giuseppe Piscitelli, un bimbo di appena 11 anni spirato questa mattina all’ospedale Gaslini di Genova dov’era ricoverato da tempo. A darne notizia è il portale Edizione Caserta.

Lutto a Santa Maria a Vico (Caserta), morto il piccolo Giuseppe Piscitelli

Secondo il quotidiano online, il piccolo è spirato alle sette. Combatteva con la leucemia da quando aveva 3 anni. Era stato all’ospedale Santobono-Pausilipon e negli ultimi mesi aveva fatto un viaggo della speranza in Liguria per sottoporsi a una cura sperimentale. Purtroppo, però, la terapia non ha dato gli esiti sperati e Giuseppe è morto davanti agli occhi dei suoi genitori.

Una notizia davvero tremenda per due comunità quelle di Forchia di Cervino e di Santa Maria a Vico, dove Giuseppe andava a scuola: lascia una sorella più grande di un paio di anni, il padre fa il camionista.