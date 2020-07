Ancora “movida” al centro dei controlli dei Carabinieri della compagnia di Pozzuoli, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli.

Considerata la recente riapertura delle discoteche ed il rinnovato affollamento delle zone costiere della provincia napoletana, i militari hanno concentrato le attività tra i comuni di Pozzuoli, Monteruscello e Bacoli.

inlineadv

Movida sicura a Pozzuoli e a Bacoli: raffica di controlli, sanzioni e sequestri

541 persone – 284 quelle già note alle forze dell’ordine – e 388 veicoli controllati: 54 le contravvenzioni al codice della strada notificate. Diciannove i veicoli sequestrati, oltre la metà di questi a due ruote. Ancora guida senza casco la sanzione più ricorrente, segnale di un fenomeno diffuso ma fortemente contrastato dall’Arma.

Cinque i parcheggiatori abusivi sanzionati a Pozzuoli. Tutti di età compresa tra i 55 e i 67 anni sono stati sorpresi tra le Vie Annecchino, Fasano e Sibilla a chiedere “un’offerta a piacere” agli automobilisti in cerca di uno spazio per sostare.

A Monteruscello denunciato per detenzione di droga fini di spaccio un giovane di Pozzuoli – oggi 22enne – perché sorpreso con 0,75 grammi di cocaina già ripartiti in dosi e pronta per essere smerciata: nelle sue tasche anche materiale per la pesatura, il taglio ed il confezionamento dello stupefacente e 230 euro in contante ritenuto provento illecito. Due le persone denunciate per guida senza patente e quattro gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura. I controlli saranno intensificati per l’intera stagione estiva.