Villa Literno. Un drammatico incidente si è verificato ieri sera, nel tratto di strada tra Pinetamare e via Porchiera. Qui uno scooter sul quale viaggiavano due fratelli si è schiantato contro un auto. A perdere la vita Salvatore Carmellino, 19 anni.

Tragedia a Villa Literno, scooter si schianta contro auto: Salvatore muore a 19 anni, ferito il fratello

Salvatore e suo fratello stavano rientrando a casa dopo una giornata trascorsa al mare. Ancora da chiarire la dinamica: in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Mondragone. Lo schianto tra i due veicoli è stato violentissimo: Salvatore è morto sul colpo; il fratello, invece, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio vicino.

inlineadv

Tanti i messaggi apparsi in queste ore sui social: Salvatore era un bravo ragazzo, voluto bene da tutti e pieno di vita. Era impegnato nel Carnevale liternese ed in altre attività aggregative: “Era un ragazzo d’oro”, scrive un amico su Facebook. “Arrivederci Totore, non esistono parole per un dolore così. Lasci un vuoto incolmabile”, è il commento di un altro.