Colpo da 70mila euro dopo assalto al portavalori. La banda di rapiantori è entrata in azione in via Ponticelli, ad Avellino, in zona Valle. I banditi hanno preso di mira un forgone della Cosmopol diretto all’ufficio postale carico di danaro contante.

Avellino, assalto al portavalori: bottino da 70mila euro

I dipendenti dell’istituto di Vigilanzan stavano portando un plico carico di danaro contante alla poste quando, intorno alle 8, i malviventi sono entrati in azione. Appostati in un furgone rosso, sono scesi dal mezzo con armi in pugno e hanno intimato i due agenti della vigilanza privata a consegnargli il denaro. Fortunatamente sono riusciti a portare via soltanto un plico. I due, dopo aver preso il bottino, sono arrivati sotto il cavalcavia dell’autostrada A16.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, è sotto il ponte che hanno abbandonato il mezzo cospargendolo di cemento. Successivamente sarebbero scappati a bordo di un altro veicolo non identificato. Non è escluso che attenderli sull’asse viario autostradale ci fossero altri complici. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini. A segnalare la presenza del furgone il proprietario del terreno.