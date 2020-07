Ecco l’oroscopo per sabato 4 luglio 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Come andrà questo primo sabato di luglio per questi segni dello zodiaco? Per scoprirlo, leggete il seguente oroscopo.

Oroscopo sabato 4 luglio 2020: Leone

Cerca di approfondire prima di prendere una decisione importante. Prenditi il tempo necessario per valutare bene tutti i pro e i contro. Non avere fretta. Anche se non devi, d’altro canto, perdere tempo: ci sono delle importanti decisioni da prendere che riguardano i sentimenti, quindi valuta bene cosa è giusto fare. Sul lavoro prendi le cose con maggiore distacco.

Oroscopo sabato 4 luglio 2020: Vergine

Si prospetta un sabato molto piccante. Preparati. I single potranno contare sulla complicità di queste stelle per vivere un incontro caldo, all’insegna della passione. Preparativi. Giornata di recupero per i sentimenti, ma cerca di fare un passo per volta. Se ultimamente hai avuto troppe spese adesso cerca di risparmiare per un progetto che hai in mente.

Oroscopo sabato 4 luglio 2020: Bilancia

Oggi prova a staccare la spina e rilassarti un po’. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto impegnativi e adesso hai bisogno di ricaricare le batterie. Devi essere più tranquillo e meno aggressivo in amore, sei troppo agitato: cerca di evitare le discussioni. Anche sul lavoro serve maggiore prudenza e se vuoi cambiare qualcosa adesso è meglio aspettare e fare le cose con calma.

Oroscopo sabato 4 luglio 2020: Scorpione

Oggi emergerà la tua anima più artistica, merito di questa Luna in aspetto interessante. Ti sentirai scrittore, poeta e avrai voglia di esprimere questo lato più sensibile e creativo. Ottima giornata per i sentimenti grazie all’influsso delle stelle, che facilitano i rapporti interpersonali specie con il Capricorno. Anche sul lavoro ti senti più motivato ed energico.