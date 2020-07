Sono ottanta i positivi al coronavirus in provincia di Caserta. Quasi tutti recenti e quasi tutti concentrati a Mondragone, ma si registrano nuovi cluster di contagio anche in altre città, spesso estranee al focolaio domizio.

Focolai attivi in Campania, ben 80 in provincia di Caserta. I comuni interessati

La situazione più critica è quella di Mondragone dove la vicenda dei Palazzi Cirio ‘pesa’ sul bollettino dell’Asl. Sono, infatti 67 i positivi attuali nella città del litorale. Un numero che è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi giorni, dopo la scoperta, in parte fortuita, della positività al virus di una donna di nazionalità bulgara che ha partorito all’ospedale di Sessa Aurunca.

Al secondo posto per numero di positivi altro Comune purtroppo interessato dal focolaio, Falciano del Massico, dove, attualmente sono 4 le persone che hanno ancora il virus. Sono tre, invece, i positivi di Sessa Aurunca, tutti collegati al focolaio dell’azienda agricola di Falciano fatta chiudere dal sindaco Erasmo Fava per la sanificazione.

Un positivo per Comune a Carinola e Recale dove risiedono due lavoratori contagiati nell’azienda divenuta secondo focolaio. Positivi si registrano ancora a Casapulla, Dragoni, Lusciano e Rocca d’Evandro, un caso per Comune, dove però non c’è alcuna attinenza con la zona rossa. Infine un caso a San Felice a Cancello: in questo caso però si tratta di una barista residente a Roccarainola, in provincia di Napoli, ma che lavora nel paese della provincia di Caserta.

Elenco

Mondragone, 67 contagi

Falciano del Massico, 4 contagi

Sessa Aurunca, 3 contagi

Carinola, 1 contagio

Recale, 1 contagio

Casapulla, 1 contagio

Dragoni, 1 contagio

Lusciano, 1 contagio

Rocca d’Evandro, 1 contagio