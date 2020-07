Scoperto un nuovo focolaio di coronavirus a Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza. Qui quattro persone sono risultate positive al covid e altre trenta sono state poste in quarantena.

Nuovo focolaio in un’azienda: quattro positivi, 30 operai in azienda

Stando a quanto riporta il Corriere del Veneto il contagio è partito da un manager oggi ricoverato al San Bortolo di Vicenza per problemi respiratori. “L’amministrazione si muove in collaborazione e secondo le indicazioni dell’azienda sanitaria, lo stato di attenzione in materia di Coronavirus è sempre presente”, ha dichiarato la sindaca di Pojana Paola Fortuna.

“Al momento non abbiamo segnalazioni circa persone residenti nel nostro Comune colpite dal virus: i contagiati evidentemente risiedono altrove”. Si attende l’esito dei tamponi su tutti i contatti stretti di chi è già stato trovato positivo.

Alla Laserjet, l’azienda focolaio, lavorano 170 persone e il primo ad accusare i sintomi della malattia è stato Lino Fraron, che si sentito male dopo un viaggio all’estero e il rientro in azienda, dove è rimasto a contatto con colleghi e collaboratori. Il tampone ha confermato la positività del manager e da quel momento è scattata l’indagine epidemiologica che ha confermato altri tre casi, tutti asintomatici. Altre trenta persone sono state poste in quarantena.