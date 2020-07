Aveva in casa una piccola serra, dotata di sistemi di illuminazione e irrigazione, concimi e vario materiale per la coltivazione della marijuana. In manette è finito Antonio De Rosa, 33enne di Casoria, per coltivazione e detenzione di droga a fini di spaccio.

Casoria, coltivava in casa la marijuana in una serra

Troppe persone bazzicavano sotto casa del 33enne ed è per questo motivo che i carabinieri hanno voluto approfondire la vicenda. Perquisita la sua abitazione con le relative pertinenze i militari insieme ai carabinieri del nucleo cinofili di Sarno hanno trovato in un locale in uso a de rosa una vera e propria serra artigianale perfettamente organizzata ed efficiente.

Sistemi di illuminazione e irrigazione, concimi e vario materiale per la coltivazione, una tenda per l’essiccazione e una lista (affissa al muro) contente il piano di fertilizzazione per la coltivazione delle piante con tanto di istruzioni per la corretta fioritura.

Rinvenute e sequestrate 12 piante di marijuana, 12 fusti di piante già private delle infiorescenze e 64 grammi di marijuana essiccata.

Ma i controlli dei militari non son terminati nella “serra”. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti ben 53 grammi di marijuana che erano stipati all’interno di una cassetta per la posta all’interno del condominio dove abita il 33enne.

Durante le operazioni i militari hanno scoperto anche che De Rosa ed altri 5 nuclei familiari, che abitano in altrettanti appartamenti del palazzo, avessero un allaccio abusivo alla rete elettrica: 6 le persone denunciate per furto di energia elettrica. I Carabinieri di casoria insieme a personale della società di distribuzione elettrica hanno quindi constatato che De Rosa – con l’allaccio abusivo – non solo alimentasse la sua abitazione ma anche la serra. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.