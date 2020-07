Calendario pagamenti Inps luglio 2020. Da quale giorno di Luglio 2020 dovrebbero partire gli accrediti per la pensione, la disoccupazione Naspi, il Bonus Renzi e il Bonus Bebè?

Pagamenti pensioni Inps luglio 2020

Anche per questo mese si è deciso di anticipare il pagamento della pensione postale. Di seguito riportiamo la ripartizione per cognome:

dalla A alla B, mercoledì 24 giugno

dalla C alla D giovedì 25 giugno

E alla K, venerdì 26 Giugno,

dalla L alla O, sabato mattina 27 giugno

dalla P alla R, Lunedì 29 giugno

infine dalla S alla Z, martedì 30 giugno 2020.

Le Pensioni saranno pagate invece, dal 1 Luglio presso tutte le Banche e gli Istituti di Credito

I pagamenti delle pensioni, variano ogni mese, in base:

ai giorni feriali e di festività dove è previsto l’accredito del trattamento pensionistico: all’istituto Bancario o postale ad emergenze straordinarie, come quella creata dalla diffusione del Coronavirus su tutto il territorio Nazionale.

L’Inps ha messo a disposizioni un nuovo servizio per controllare voce per voce il cedolino della pensione.

Data Pagamenti Naspi Luglio 2020

La disoccupazione Naspi è una prestazione a sostegno del reddito, che si ottiene quando:

1. si perde involontariamente il lavoro, (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo, licenziamento per giusta causa)

2. a seguito di dimissioni per giusta causa, (mancato pagamento delle ultime retribuzioni) 3. durante il periodo di maternità.

I pagamenti della Naspi, avvengono mensilmente, entro il 15 del mese successivo. Ad esempio nella disoccupazione di Marzo 2020, verranno pagati i 29 giorni di Febbraio 2020. Per ricevere correttamente la Naspi:

bisogna recarsi al centro per l’impiego, entro 15 giorni dall’invio della domanda e presentarsi alle convocazioni del Centro per l’impiego

comunicare il modello Naspi com lavoro autonome, nel caso di prestazione di un’attività di lavoro autonomo occasionale o di importo inferiore a 4800 euro entro il 31 Gennaio 2020

comunicare il modello Naspi com, gli ultimi 30 giorni della Naspi.

La disoccupazione Naspi a Luglio 2020 dovrebbe essere pagata entro il 14/15 Luglio 2020. Lo scorso anno i pagamenti partirono dal giorno 9 Luglio. Da qui è possibile seguire tutte le date di Pagamento della Naspi nel 2020.

Pagamento bonus bebè Luglio 2020

I pagamenti del bonus bebè avvengono mensilmente. Solo i primi importi di Gennaio e massimo Febbraio, vengono pagati entro Marzo, dopo l’aggiornamento del modello Isee. Il pagamento del mese di Luglio 2020 dovrebbe avvenire entro i primi 15-20 giorni del mese.

Calendario pagamento bonus Renzi Luglio 2020

Il bonus Renzi di 80/100 euro 2020 sulla Naspi, non è riconosciuto a tutti e molte volte nell’anno viene bloccato. L’Inps eroga il Bonus Renzi:

ai disoccupati in Naspi ai percettori dell’Assegno APE sociale, che superano un reddito annuale presunto dell’indennità di disoccupazione o pensione ape sociale, di 8174 euro.

Quando il bonus Renzi non si percepisce sulla disoccupazione Naspi durante l’anno, è possibile sempre recuperarlo nella dichiarazione dell’anno successivo. I pagamenti del bonus Renzi del mese di Giugno, nella maggior parte dei casi, avvengono a partire dal mese di Luglio. Per controllare la data di disponibilità del Bonus Renzi sulla disoccupazione Naspi, è possibile consultare il calendario dei pagamenti Bonus Renzi 202r . I pagamenti del Bonus Renzi di Luglio 2020 dovrebbero avvenire entro il 15-20 Luglio.