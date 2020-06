Reddito di cittadinanza luglio 2020. Quando arriva il pagamento sulla carta Reddito di Cittadinanza nel mese di luglio 2020 per beneficiari del sussidio?

Dopo i pagamenti di giugno c’è già la data del bonifico del prossimo mese. Il pagamento del sussidio sarà effettuato tra il 24 e il 27 luglio 2020, ma per chi riceve il sussidio per la prima volta la data di accredito avverrà dal 15 luglio 2020.

Vediamo nel dettaglio come funziona la ripartenza per i percettori del reddito di cittadinanza ora che il Decreto Cura Italia diventa una legge. Il calendario dei pagamenti INPS del reddito di cittadinanza 2020 che va da gennaio a dicembre mostra quando avverrà l’accredito sulla Carta RdC.

Data pagamento Reddito di Cittadinanza giugno 2020

Il pagamento della ricarica della carta Reddito di Cittadinanza del mese di giugno 2020 arriverà:

dal 24 al 27 luglio 2020 per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo pagamento .

per chi riceve il . dal 15 luglio 2020 per chi riceve il primo pagamento e la consegna della carta RdC.

Data pagamento INPS RdC luglio 2020 sulla carta: I percettori del Reddito di Cittadinanza giugno 2020 riceveranno il pagamento sulla carta RdC dal 24 al 27 del mese, come spesso avviene.

Reddito di Cittadinanza giugno 2020: come controllare il saldo?

Per controllare il saldo del Reddito di Cittadinanza è possibile contattare il numero verde 800.666.888 senza usare i servizi web. In alternativa per verificare il saldo Reddito di Cittadinanza 2020 è possibile verificarlo presso lo sportello ATM della banca o delle Poste Italiane. Basta inserire la carta, digitare il PIN segreto e scoprire il saldo carta RdC.

Oppure, in alternativa è possibile registrarsi al sito di Poste Italiane, accedere all’area personale e selezionare la Carta RdC per visualizzare il Saldo. Se si è in possesso di SPID (Identità Digitale) si può accedere al sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it e controllare il saldo carta RdC online.

Reddito di Cittadinanza: limite prelievo in contanti e commissioni

I limiti di prelievo da ATM postali e bancari sono:

-220 euro per chi vive in famiglia (almeno 4 persone),

-100 euro per i beneficiari che vivono soli il limite è di 100 euro al mese.

Viene applicata una commissione sui prelievi effettuati con la Carta Reddito di Cittadinanza:

-pari a 1 euro per i prelievi ATM postali,

-pari a 1,75 euro per i prelievi ATM bancari (circuito MasterCard)