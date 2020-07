Saldi estivi. Quando iniziano i saldi quest’anno? E’ una domanda che un pò tutti si stanno chiedendo negli ultimi giorni: purtroppo quest’anno bisognerà attendere ancora un pò. A causa dell’emergenza coronavirus, infatti, l’inizio dei saldi è slittato di circa un mese e la data di inizio degli sconti è fissata per il 1° agosto 2020.

Saldi estivi

Quest’anno, inoltre, per evitare spostamenti di massa, potenzialmente incontrollabili, da una regione all’altra in base a quelle che avrebbero iniziato prima la stagione dei saldi, è stata fissata una ‘data unificata’ per tutte le Regioni con il conseguente posticipo anche dei prossimi saldi invernali a febbraio 2021.

Regioni che iniziano prima

In alcune regioni è possibile trovare capi scontati già da oggi: nello specifico in Lombardia, Veneto, Liguria e Lazio. Al fine di scongiurare un ulteriore aggravamento del disastro economico sociale causato dal lockdown per l’emergenza pandemica da Covid-19, la Federazione moda Italia Confocommercio ha deciso di abolire il divieto di partire prima con le offerte lasciando alle singole regioni un piccolo margine di libertà.

Ad aggiungersi alla lista delle regioni che inizieranno prima con i saldi ci sono anche il Piemonte, la Sicilia e la Calabria.