Venticinque anni di sacerdozio di Don Francesco Riccio, la celebrazione nel cortile della scuola De Filippo adiacente alla sua parrocchia, quella di San Pio X. Presenti i parrocchiani, amici, la famiglia, una grande comunità che ha festeggiato e celebrato l’importante traguardo del parroco e dell’uomo. Presente c’era anche Don Angelo Parisi vicario della forania.

Venticinque anni a servizio non solo di Gesù, ma del prossimo, Don Francesco si è impegnato per i poveri, gli ultimi e soprattutto per la comunità Rom abbattendo pregiudizi e barriere.



