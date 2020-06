Aggredito L’attore comico Enzo Salvi per aver difeso il suo pappagallo Fly. E’ stato colpito in testa da una sassata lanciata da uno sconosciuto mentre volava. È successo lunedì mattina a Lido di Ostia.

Salvi era in località Pianabella assieme a un amico e al volatile, un‘Ara Ararauna, che stava volando libera come di consueto. Ad un certo punto il pappagallo si è posato su un palo ed è stato colpito alla testa da una pietra lanciata da un ragazzo. L’uccello ha perso i sensi tramortito dall’urto ed è caduto a terra da un’altezza di sette metri: subito l’attore si è scagliato contro l’aggressore ma è stato picchiato e il responsabile è riuscito a darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Ostia, che stanno cercando di risalire all’autore del gesto.

inlineadv

Enzo Salvi aggredito con il suo pappagallo

La polizia sta cercando l’aggressore, mentre il pappagallo adesso è sedato nella sua gabbietta, ma le sue condizioni sono gravi. Il referto medico evidenzia una “frattura cranica con edema delle strutture soprastanti” e una “evidente lesione lacero-contusa sul frontale destro”.

“Pensavo avesse ucciso Fly – ha raccontato Enzo Salvi al Corriere – povero, stava su un palo a sette metri di altezza, attorno non c’è niente. Quel tipo è sbucato dal nulla e farfugliando qualcosa nella sua lingua ha cominciato a tirargli le pietre addosso. Gli ho gridato: ‘Smettila che fai?’, ma lui nemmeno mi ha sentito. Ha continuato a bersagliare il pappagallo fino a quando lo ha preso in pieno. Mi chiedo: perché? Che gli aveva fatto di male quella bestiola così bella e innocente? In quel personaggio ho visto tanta cattiveria gratuita, crudeltà senza senso. Ho paura che possa fare qualcosa del genere con bambini o anziani, per questo spero che lo prendano subito. Deve essere punito”.