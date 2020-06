Calendario pagamenti luglio 2020. Quando arriva la ricarica Inps o il pagamento sul proprio conto corrente per le seguenti prestazioni:

Reddito di cittadinanza

Bonus Renzi

Bonus Bebè

Calendario pagamento Reddito di cittadinanza luglio 2020

• Reddito di cittadinanza pagamento luglio 2020: il pagamento della ricarica carta RdC e PdC per gli aventi diritto che hanno già ricevuto la carta Reddito di cittadinanza arriverà a partire dal 27 luglio 2020.

• Per chi ha presentato la domanda RdC o PdC entro luglio: l’elaborazione e le relative disposizioni di pagamento saranno inviate dall’Inps dal 15 agosto in poi a Poste Italiane che poi curerà la distribuzione delle carte con già accreditata la somma spettante di RdC.

Calendario pagamento luglio 2020 Bonus Renzi Naspi

Il pagamento del Bonus Renzi Naspi per chi beneficia dell’indennità di disoccupazione è disposto sempre dall’INPS verso il beneficiario. Il bonus Renzi effettuato dall’Inps non viene però accreditato sempre nello stesso giorno del mese ma può cambiare di mese in mese. Il pagamento bonus Renzi Naspi luglio 2020 sarà comunque disposto entro la fine del mese, tra il 23 ed il 31 luglio 2020.

Calendario pagamento bonus Bebè luglio 2020

Il pagamento Bonus bebè di luglio o meglio dell’assegno natalità Inps è disposto sempre dall’INPS verso il beneficiario. Tale pagamento, viene effettuato dall’Istitl mensilmente ed è relativo al mese precedente. Per cui nel mese di aprile si riceve la mensilità di maggio. Il pagamento bonus bebè luglio 2020 è comunque disposto verso luglio 2020.