Prime tensioni tra le coppie di Temptation island. Una coppia di fidanzati avrebbe già abbandonato il villaggio. Si tratta, secondo i rumors, di Clavy e Valeria, coppia nip. In queste ore è in fase di registrazione il programma. Ma le indiscrezioni si ricorrono alla velocità della luce. E, dunque, nell’edizione che partirà dal 2 luglio (un mix tra Vip e Nip) si vedrebbe l’abbandono del gioco dei primi due fidanzati. Si tratta della coppia composta da Clavy e Valeria, fidanzati da 4 anni: hanno deciso di mettere alla prova il loro amore sull’isola. “Lei ha sempre voluto andare vivere con me, io ‘traccheggio’ sempre, ogni tanto invento una scusa”, aveva raccontato giorni fa il trentacinquenne nel video di presentazione ufficiale prima della partenza per la Sardegna.

A questa edizione di Temptation partecipano anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane (che hanno giurato di tornare a casa insieme senza farsi investire dalle polemiche) e poi Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso. Le altre quattro coppie sono Nip: Clavy e Valeria, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, Sofiae Alessandro. Leggi qui tutte le coppie di questa edizione.

Temptation island: scintille in una coppia

Sui social la segnalazione è arrivata direttamente da “uominiedonnetronoclassicoeover” che ha lanciato l’indiscrezione: “Pare che una coppia di Temptation island sia già scoppiata, si tratta di Ciavy e Valeria. A quanto si dice sono usciti separati perché lei ha baciato Alessandro.”

Alessandro Basciano dopo l’esperienza all’interno di Uomini e Donne, ha deciso di partecipare al reality. Nonostante le tante indiscrezioni sul suo conto e sul bacio con Valeria, non ci sono nessuna conferme di quello che sarebbe accaduto, sarà quindi vero il bacio dato alla fidanzata di Ciavy a Temptation Island? E il successivo abbandono della coppia?