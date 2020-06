Caivano. Si chiamava Salvatore Improta, l’uomo di 39 anni, residente al Parco verde di Caivano, morto a seguito di un incidente sull’Asse Mediano.

Schianto in moto sull’Asse Mediano: la vittima è il cugino di una nota cantante

Il sinistro stradale si è verificato ieri, domenica 28 giugno, nel primo pomeriggio. Il 39enne stava percorrendo l’Asse Mediano quando, per dinamiche ancora da accertare, è stato disarcionato dalla moto, finendo rovinosamente a terra sull’asfalto. Pare che l’uomo abbia perso improvvisamente il controllo della moto. Sul posto sono accorsi subito i paramedici del 118, che lo hanno trasportato al Cardarelli di Napoli. Salvatore è giunto al pronto soccorso in gravi condizioni: aveva riportato lesioni multiple e serie a causa del violento impatto col suolo, e nel giro di poche ore si è spento.

inlineadv

Il post della cugina

Come anticipa InterNapoli.it, Salvatore era cugino della cantante neomelodica Giusy Attanasio. L’uomo abitava a Caivano insieme alla moglie e alle figlie. La cantante neomelodica ha voluto ricordarlo così sui social: “Mentre mi preparavo e mi truccavo allo specchio per andare al lavoro, mi sei apparso davanti”, scrive Giusy Attanasio. “Che cosa significa, che c’entra Totore?” E poi mi è arrivata la tragica notizia. Tu non ci sei più. Non riesco ancora a metabolizzare l’accaduto! E adesso mia cugina come farà senza di te? Lei che vive solo di te e delle sue adorate figlie. E per un tragico incidente adesso non sei più con loro! Veglia su tutti noi: hai lasciato un vuoto incolmabile! E sarà difficile oggi essere Giusy Attanasio! Ciao cugino mio, vola più in alto che puoi”, scrive l’artista sul suo profilo Facebook.