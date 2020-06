MARANO. È morto all’ospedale San Giuliano di Giugliano il 14enne rimasto coinvolto in un incidente questo pomeriggio a Marano.

Il giovane, apparso sin da subito in gravi condizioni, è giunto in ospedale a seguito dell’impatto avvenuto tra via Merolla e Corso Europa. La vittima si chiama Giuseppe M. e abita a San Rocco.

inlineadv

Il giovane era a bordo del suo scooter quando per cause ancora da accertare ne avrebbe perso il controllo cadendo rovinosamente sull’asfalto e battendo la testa violentemente. Le lesioni riportate si sono rivelate poi fatali. Anche un 15enne è rimasto ferito nell’impatto.

Ancora da accertare la dinamica dello scontro. Indagini in corso.