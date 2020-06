MARANO. Violento incidente questo pomeriggio a Marano. Quattordicenne in gravissime condizioni. L’impatto è avvenuto tra via Merolla e corso Europa, nel centro della città. Ferito anche un altro ragazzo di 15 anni.

Il giovane era a bordo di uno scooter quando avrebbe perso il controllo cadendo rovinosamente sull’asfalto. Il ragazzo ha battuto violentemente la testa non è ancora chiaro se contro un palo o a terra. Non si conosce la dinamica dell’incidente, non si sa ancora se si sia scontrato con un altro scooter.

Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 di Giugliano, Marano, Melito che hanno trasportato i due all’ospedale San Giuliano.

Sul posto anche vigili urbani e i carabinieri della locale Compagnia per accertare la dinamica.