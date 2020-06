Tragico incidente lungo l’asse mediano. C’è una vittima. Un uomo di 39 anni, residente nel parco Verde di Caivano, è morto al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 28 giugno lungo l’Asse Mediano. La notizia la riporta il Riformista.

La vittima pare fosse in sella al suo scooter quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nonostante il trasporto in ospedale ha riportato lesioni multiple che si sono poi rivelate fatali. Non si conosce la dinamica dello schianto. Non si sa come il motociclista abbia perso il controllo del mezzo. Indagini in corso.

Solo questa mattina lungo la circumvallazione esterna in direzione Lago Patria si sono verificati due incidenti: uno all’altezza di Gloria, l’altro invece al bivio tra Lago Patria e Formia. Lunghissime code di traffico si sono registrate per tutta la mattina.

Immagine di archivio