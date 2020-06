Dopo l’ufficialità sulla rottura con Belen, iniziano a circolare i primi gossip su Stefano de Martino e la showgirl. Di lei si era parlato di un ritorno di fiamma con Iannone, ora invece sull’ex ballerino circola un’indiscrezione secondo cui avrebbe flirt con qualcuno di Made in Sud.

Stefano De Martino, il gossip

Secca però è arrivata la smentita dallo staff di Made in Sud. Secondo alcuni siti di gossip, il presentatore sarebbe conteso tra una ballerina di Made in Sud e una make up artist, che fisicamente ricorderebbe molto la Rodriguez. Matagliano corto dal comedy show di Raidue: “Le notizie si lanciano con prove alla mano e non con ipotesi o voci di corridoio”, spiegano dallo staff dell’ex ballerino di Amici.

Intanto la fine della storia tra i due è anche oggetto di battute durante il programma da lui condotto. Il comico Peppe Iodice ha messo in piedi una gag nell’ultima puntata proprio con Stefano De Martino: “Ti porto i saluti di una persona. Ti saluta ‘Mmaculata Rodriguez”. Che poi sarebbe Belen. De Martino sta al gioco e risponde: “Salutamela tanto”. E lo sketch si serve del gossip con la ripetuta questione: “Stefano si è sbloccata la situazione?“.

