Campania. Dopo la pubblicazione del quarto elenco dei beneficiari del bonus famiglie ora c’è la data per ritirare il sussidio. La regione ha pubblicato l’avviso secondo cui da lunedì, 29 giugno, è possibile recarsi alle Poste per prelevare.

Si comunica che da lunedì 29 giugno, i beneficiari del contributo compresi nell’elenco delle domande ammesse – IV Blocco, allegato A del Decreto Dirigenziale n. 406 del 22/06/2020, si potranno recare presso gli sportelli di Poste Italiane, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, per riscuotere il contributo assegnato.

Si ricorda di rispettare tutte le prescrizioni di cui alla news del 04/06/2020, più sotto riportata.

Si ricorda, inoltre, che il sito di riferimento dell’avviso, su cui trovare tutte le informazioni relative, è il seguente: conlefamiglie.regione.campania.it

Bonus famiglie Campania

Il bonus famiglie è una misura straordinaria di sostegno per i nuclei familiari residenti in Campania. E’ contenuta nel Piano Socio-Economico della Regione Campania per far fronte all’emergenza determinata dall’insorgere dell’epidemia da Covid-19.

I dispositivi che è possibile acquistare sono personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l’apprendimento a distanza. I soggetti che abbiano ricevuto attrezzature in comodato d’uso dalle scuole, dovranno restituire il materiale ricevuto dalle scuole e conservare la ricevuta di avvenuta consegna, tenendola a disposizione per eventuali controlli. I beneficiari dovranno conservare copia della documentazione attestante il pagamento dei dispositivi, con indicazione dell’acquirente e dei prodotti acquistati.

Le spese devono essere sostenute dai beneficiari, nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19, a partire dal 5 marzo 2020. Il contributo è destinato all’intero nucleo familiare, pertanto, gli eventuali benefici (tra quelli indicati nell’avviso, art.3) ricevuti per qualsiasi componente del nucleo familiare, non sono cumulabili con il contributo “Con le Famiglie”.