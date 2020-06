Campania. Il sito della Regione Campania ha pubblicato il quarto elenco degli ammessi al bonus Famiglia. Si tratta del contributo post crisi Coronavirus per le famiglie: 500 e 300 euro destinati ai nuclei familiari della Campania con figli al di sotto di 15 anni.

Campania, bonus famiglia: pubblicato quarto elenco

Con decreto dirigenziale n. 406 del 22/06/2020 è stato approvato il quarto elenco della graduatoria relativa all’avviso contenente le misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni. A breve sarà pubblicata la data dalla quale sarà possibile recarsi presso gli sportelli di Poste Italiane per ritirare il contributo. E’ possibile ricercare la presenza di ciascuna domanda nell’elenco delle domande ammesse attraverso il numero di protocollo.

Gli importi del bonus sono di:

500 euro per ogni nucleo con ISEE fino a 20.000 euro (compresi);

300 euro per ogni nucleo con ISEE fino a 35.000 euro (compresi).

A parità di valore ISEE è stato applicato il diritto di precedenza secondo i successivi requisiti posseduti alla data del 5 marzo 2020: numero di figli minori di 15 anni a carico; minore età del figlio, frequentante la scuola primaria o secondaria.