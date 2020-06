Messaggio Madonna di Medjugorje oggi 25 giugno 2020. Saranno due i messaggi della Regina della Pace in questo giorno del 25 giugno 2020. La “collina delle apparizioni” di norma in questo momento dell’anno è colma di pellegrini da ogni parte del mondo, ma a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus la processione è stata assai più ridotta. La preghiera è stata guidata dal parroco, come riporta il portale “La Luce di Maria” e si è conclusa davanti alla statua della Vergine Maria. «La Madonna è qui per incoraggiarci, per sollevarci dalle nostre fatiche, per infonderci speranza e per guidarci verso suo Figlio, unico vero Salvatore e senso della nostra vita», ha detto il parroco di Medjugorje iniziando il 39esimo anniversario delle apparizioni della GOSPA.

Ma oggi, 25 giugno, è anche l’appuntamento con il messaggio annuale a Ivanka. L’incontro con la Regina della Pace ha avuto luogo lo scorso anno alle 18 e 37 nella sua abitazione ed è durato circa 4 minuti.

Messaggio del 24 giugno 2020 della Regina della Pace al veggente Ivan

“Cari figli, io vengo a voi perché mi manda mio Figlio Gesù. Desidero guidarvi a Lui, desidero che in Lui troviate la Pace,perché questo mondo odierno non vi può dare una vera pace, perciò anche oggi vi invito alla perseveranza nella preghiera. Pregate per i miei piani, progetti che desidero realizzare con questa Parrocchia e con il mondo intero.

Cari figli io non mi sono stancata, perciò cari figli, non vi stancate anche voi. Io prego per tutti voi e intercedo presso mio Figlio Gesù per ciascuno di voi. Grazie cari figli perché anche oggi avete detto sì e avete risposto alla mia chiamata”.

Al termine dell’apparizione, il veggente Ivan Dragicevic ha riferito queste parole: ”Poi la Madonna ha benedetto tutti noi con la Sua benedizione materna. Ho raccomandato tutti voi, i vostri bisogni, le vostre intenzioni, le vostre famiglie, in modo particolare ho raccomandato tutti voi malati e tutte quelle persone che in maniera particolare si sono raccomandati nella preghiera. Particolarmente ho raccomandato questa Parrocchia che la Madonna ha scelto in maniera particolare.

39 anni fa la prima apparizione

Il 24.6.1981 verso le ore 18, sei giovani della parrocchia di Medjugorje, Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic, Ivan Dragicevic, Ivan Ivankovic e Milka Pavlovic, hanno visto sulla collina Crnica, nel luogo chiamato Podbrdo, un’apparizione, una figura bianca con un bambino nelle braccia. Sorpresi e spaventati, non si sono avvicinati ad essa.

Il giorno dopo alla stessa ora, il 25.6.1981, quattro di loro, Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic ed Ivan Dragicevic, si sono sentiti fortemente attirati verso il posto dove, il giorno precedente, hanno visto quella che hanno riconosciuto come la Madonna. Marija Pavlovic e Jakov Colo li hanno raggiunti. Il gruppo dei veggenti di Medjugorje fu così formato. Hanno pregato con la Madonna ed hanno parlato con essa. Da questo giorno, avevano le apparizioni quotidiane, insieme o separatamente. Milka Pavlovic ed Ivan Ivankovic non hanno mai più visto la Vergine.