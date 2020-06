Giugliano. Dramma all’Auchan di Giugliano, dove un uomo ha accusato un malore e ed è morto accasciandosi al suolo.

Si tratterebbe del papà di un noto cantante neomelodico. L’uomo era intento ad acquistare alcuni capi di abbigliamento in un noto negozio del centro commerciale, quando ha accusato un malore ed è deceduto sul colpo. La vittima sarebbe morta a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Giugliano, tragedia all’Auchan

Urla, paura e tensione all’interno del negozio. I presenti hanno provato a rianimarlo in attesa del 118 ma senza successo. Quando sul posto sono giunti i sanitari, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che costarne il decesso. Sul luogo de dramma sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Giugliano per i rilievi del caso e i figli della vittima.